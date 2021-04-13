Эмиля Верника похоронили на Востряковском кладбище в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народный артист РФ, режиссер Эмиль Верник похоронен на Востряковском кладбище в столице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МХТ имени Чехова.

Главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, доцент Школы-студии МХАТ, народный артист РФ Эмиль Верник умер на 97-м году жизни.

Эмиль Верник окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского в 1946 году. В период с 1947 по 1958 год он служил в театре "Московские литературные чтения". В 1958 году Верник начал свою работу на Всесоюзном радио.

Под его руководством удалось осуществить свыше 200 радиопостановок. К участию он привлекал таких актеров, как Олег Ефремов, Андрей Миронов, Татьяна Доронина, Олег Табаков, Марина Неелова, Владимир Машков.