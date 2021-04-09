Умер супруг Елизаветы II принц Филипп

Фото: twitter.com/RoyalFamily

Супруг королевы Елизаветы II, герцог Эдинбургский, принц Филипп скончался. Это произошло в Виндзорском замке, сообщает Twitter Букингемского дворца.

"С глубоким прискорбием Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, его Королевского Высочества, принца Филиппа, герцога Эдинбургского", – говорится в сообщении.

Принцу Филиппу было 99 лет.

Он родился 10 июня 1921 года на греческом острове Корфу. Учился Филипп в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте. В звании мичмана он прошел Вторую мировую войну на Военно-морском флоте. После этого стал старшим лейтенантом.

С Елизаветой Филипп познакомился во время обучения в колледже. После этого между ними завязалась переписка. А в ноябре 1947 года состоялось их бракосочетание в Вестминстерском аббатстве. У пары родилось четверо детей: Чарльз, принц Уэльский; Анна, королевская принцесса; принц Эндрю, герцог Йоркский; и принц Эдвард, граф Уэссекский.

В 1964–1986 годах принц Филипп являлся президентом Международной федерации конного спорта, а в 1981–1996 годах – Всемирного фонда дикой природы. Кроме того, он выполнял церемониальные и благотворительные обязанности члена королевской семьи и сопровождал королеву на различных мероприятиях.

В этом году герцог Эдинбургский перенес операцию на сердце, пробыв в больнице около месяца. После выписки он находился в Виндзоре.

Филипп также имеет большое количество военных званий и должностей, наград и почетных званий.