Скончался советский хоккеист Виктор Шувалов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

На 98-м году жизни умер советский хоккеист, первый чемпион мира в составе сборной СССР, олимпийский чемпион Виктор Шувалов. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.

"Федерация хоккея России выражает соболезнования родным, близким Виктора Григорьевича, всем, кто знал и работал с первопроходцем отечественного хоккея", – говорится в сообщении.

Шувалов начал спортивную карьеру в 1947 году в клубе "Дзержинец" в Челябинске. Позднее он выступал за ВВС, ЦДСА и СКВО, игроком которого и завершил карьеру в 1958 году.

Шувалов был игроком первой сборной СССР, которая участвовала в чемпионате мира по хоккею в 1954 году. Советская команда вернулась с соревнований с золотом. Другую высшую награду привезли хоккеисты, среди которых был Шувалов, с Олимпийских игр в Кортина-Д'Ампеццо в 1956 году.