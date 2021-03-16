СК начал проверку по факту гибели хоккеиста Файзутдинова

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Следственный комитет начал проверку в связи со смертью защитника клуба Молодежной хоккейной лиги "Динамо" (Санкт-Петербург) Тимура Файзутдинова после травмы, полученной во время матча в Ярославле. Об этом говорится на сайте СК по Ярославской области.

"Организована доследственная проверка по факту получения травмы 19-летним игроком команды МХК "Динамо" города Санкт-Петербурга Тимуром Файзутдиновым в ходе проведения хоккейного матча 12 марта текущего года, в результате которой 16 марта спортсмен скончался", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники управления проводят следственные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.

Файзутдинов скончался в реанимации 16 марта. Сам инцидент произошел 12 марта во время гостевого матча серии первого раунда плей-офф МХЛ против ярославского "Локомотива".

В конце игры шайба попала хоккеисту в область головы, в сонную артерию. Спортсмена госпитализировали в местную больницу, где его состояние оценивалось врачами как критическое.