СК начал проверку по факту гибели хоккеиста Файзутдинова

15:37
Фото: vk.com/dynamospb_mhl
Следственный комитет начал проверку в связи со смертью защитника клуба Молодежной хоккейной лиги "Динамо" (Санкт-Петербург) Тимура Файзутдинова после травмы, полученной во время матча в Ярославле. Об этом говорится на сайте СК по Ярославской области.
"Организована доследственная проверка по факту получения травмы 19-летним игроком команды МХК "Динамо" города Санкт-Петербурга Тимуром Файзутдиновым в ходе проведения хоккейного матча 12 марта текущего года, в результате которой 16 марта спортсмен скончался", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники управления проводят следственные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.
Файзутдинов скончался в реанимации 16 марта. Сам инцидент произошел 12 марта во время гостевого матча серии первого раунда плей-офф МХЛ против ярославского "Локомотива".
В конце игры шайба попала хоккеисту в область головы, в сонную артерию. Спортсмена госпитализировали в местную больницу, где его состояние оценивалось врачами как критическое.
Хоккеист МХК "Динамо" умер после попадания шайбы в голову
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