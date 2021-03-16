Капитан клуба МХЛ "Динамо" Файзутдинов умер в реанимации

Фото: МХК "Динамо"

Защитник клуба Молодежной хоккейной лиги "Динамо" (Санкт-Петербург) Тимур Файзутдинов скончался в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

"Врачи боролись за его жизнь три дня. Скорбим..." – написали представители ХК.

Сам инцидент произошел 12 марта во время гостевого матча серии первого раунда плей-офф МХЛ против "Локо" из Ярославля. В конце игры шайба попала хоккеисту в область головы – в сонную артерию, и его отправили в реанимацию. Позднее Файзутдинов был доставлен в местную больницу, где находился в критическом состоянии.

Файзутдинов выступал за "Динамо" с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел 52 матча, в которых отметился семью результативными передачами.