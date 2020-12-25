Футболист минского "Динамо" Цыгалко умер в 37 лет

Фото: dinamo-minsk.by

Экс-футболист минского "Динамо" Максим Цыгалко скончался в возрасте 37 лет. Об этом сообщает "Экспресс газета".

Карьеру игрок завершил в 26 лет по причине нескольких травм, оказавших сильное влияние на его здоровье. При этом причина смерти игрока пока не названа.

В бытность футболистом Максим Цыгалко выступал преимущественно за "Динамо" из Минска, с которым стал обладателем Кубка Белоруссии и чемпионом страны. В его карьере также были казахстанский "Кайсар", армянский "Бананц" и белорусский "Савит Могилев".