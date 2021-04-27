Умер актер Кахи Кавсадзе, сыгравший в фильме "Белое солнце пустыни"

Фото: ИТАР-ТАСС/Микляев Сергей

Грузинский актер Кахи Кавсадзе, известный по картинам "Белое солнце пустыни" и "Покаяние", умер в Тбилиси на 86-м году жизни. Об этом сообщил директор Первой университетской клиники Тбилиси Леван Ратиани, в которой артист находился на лечении.

"Да, к сожалению, он умер", – цитирует Ратиани ТАСС.

Кавсадзе с февраля находился в клинике из-за двусторонней пневмонии. В конце 2020 года он также проходил лечение в Первой университетской клиники от коронавирусной инфекции COVID-19.

Кахи Кавсадзе родился в 1935 году. С 1959 года он выступал в театре Руставели, а в 1981 году был удостоен звания народного артиста Грузинской ССР.