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Культура

14:05

Умер актер Кахи Кавсадзе, сыгравший в фильме "Белое солнце пустыни"

утраты культура

Фото: ИТАР-ТАСС/Микляев Сергей

Грузинский актер Кахи Кавсадзе, известный по картинам "Белое солнце пустыни" и "Покаяние", умер в Тбилиси на 86-м году жизни. Об этом сообщил директор Первой университетской клиники Тбилиси Леван Ратиани, в которой артист находился на лечении.

"Да, к сожалению, он умер", – цитирует Ратиани ТАСС.

Кавсадзе с февраля находился в клинике из-за двусторонней пневмонии. В конце 2020 года он также проходил лечение в Первой университетской клиники от коронавирусной инфекции COVID-19.

Кахи Кавсадзе родился в 1935 году. С 1959 года он выступал в театре Руставели, а в 1981 году был удостоен звания народного артиста Грузинской ССР.

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