"The City": лучшие сериальные новинки онлайн-платформ

Весна и тепло пришли в Москву окончательно. В новом выпуске программы The City телезрителям расскажут о том, куда пойти и чем заняться в эти выходные

Лучшие сериальные премьеры с онлайн-платформ; Dog-Friendly кафе, рестораны и выставки, а также книжные и кино-новинки – в сюжете проекта The City.