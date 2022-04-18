Путин заявил о стабилизации ситуации с инфляцией в РФ

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Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что по состоянию на 8 апреля в годовом выражении инфляция составила 17,5%, однако ситуация стабилизируется.

"Сейчас она стабилизируется, но вместе с тем только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%", – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что сейчас очень важно поддержать россиян.

"Люди чувствуют это на своем семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены. Нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной", – отметил президент.

Путин добавил, что необходимо постоянно отслеживать ситуацию в экономике и на рынке труда.

Ранее российский лидер дал поручение правительству подготовить предложения о допиндексации пенсий, соцвыплат, зарплат бюджетникам, МРОТ и величины прожиточного минимума. Соответствующие документы кабмин должен предоставить до 20 апреля.

До этого в РФ приняли дополнительные меры для поддержки занятости населения. В частности, в 2022 году россиянам, которые рискуют быть уволенными, разрешили обращаться в службы занятости, не дожидаясь непосредственного расторжения договора. Кроме того, те, кто все же лишился рабочего места, смогут получать дополнительно оплату в размере одного МРОТ в месяц за выполнение общественных работ.

