"Звезды советского экрана": Жанна Болотова

Легкий прищур и едва заметная улыбка, а из-под темной шапочки выбивается модная челка. А еще в глазах угадывается удивительная внутренняя чистота. Обложку январского выпуска журнала "Советский экран" в 1966 году украшает фотография Жанны Болотовой. Но миловидная внешность обманчива. За ней стоит железный характер. В общем, сочетание несочетаемого: гордость и трепетность, лед и пламя.

Чем роль в фильме "Дом, в котором я живу" была так важна для Жанны Болотовой? Кто помог ей поступить во ВГИК? Для кого из великих советских бардов она была музой? Как Владимир Высоцкий заставил Жанну Болотову решиться на развод с первым мужем? И почему она ушла из кино? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".