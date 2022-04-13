"Тайны нашей эстрады": "Враги сожгли родную хату"

Песни Матвея Блантера в СССР любили и пели все. На вершину славы его вынес фокстрот, а песня о солдате чуть не похоронила.

Почему Матвей Блантер убежал из столицы в Магнитогорск? Какие песни композитора заставили власти забыть о его фокстротах? И за что одну песню Блантера запретили на целых 19 лет? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".