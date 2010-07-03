Очередная попытка найти Янтарную комнату не увенчалась успехом

Фото: ТАСС/Roland Weihrauch

Поиски украденной нацистами из Царского Села во время Великой Отечественной войны Янтарной комнаты в очередной раз не увенчались успехом на северо-востоке Польши, сообщает РИА Новости.

Ранее польские музейщики обнаружили скрытый туннель в старом комплексе немецких бункеров. Эксперты предположили, что там может находиться Янтарная комната.

Открыв дверь, в проем спустили видеокамеру. Выяснилось, что на глубине около полутора метров находится плотный слой земли. Немного прокопав грунт вглубь поиски было решено остановить.

Янтарная комната создана немецкими мастерами в XVIII веке для прусского короля Фридриха I. Позднее ее подарили Петру I. Она стала главной жемчужиной резиденции российских императоров в Царском селе.

Во время Второй мировой войны в 1941 году немцы вывезли комнату в Королевский замок Кенигсберга. Незадолго до штурма города весной 1945 года комната бесследно исчезла.

Ранее немецкие ученые заявили, что Янтарная комната может быть спрятана в пещере Принца поблизости от Дрездена.