"Тайны нашей эстрады": "Не наноси удара из засады!". Что не поделили Зацепин и Пугачева

Когда композитор Зацепин и поэт Дербенев брались за новую песню для Аллы Пугачевой, можно было не сомневаться – будет шлягер. И шлягеров могло быть намного больше, если бы не конфликт, который разлучил друзей на много лет.

Как пересеклись пути Пугачевой, Зацепина и Дербенева? Кто рассорил звезду советской эстрады с ее любимыми авторами? И каким получился мир, заключенный после доброй ссоры? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

