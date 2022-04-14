"Тайны кино": Эдуард Артемьев

Когда-то Никита Сергеевич Михалков назвал Эдуарда Артемьева "обыкновенным гением". Справедливости ради, стоит заметить, что в то время, когда Эдуард Николаевич начинал свой путь на музыкальный олимп, гениев у нас было много. Но все же, если быть справедливыми, то Артемьев – гений особенный. И был таким всегда, с раннего детства.

Как и когда впервые проявились незаурядные способности будущего композитора? Почему коллеги и критики не сразу приняли музыку Эдуарда Николаевича? Из-за чего закончилось сотрудничество Эдуарда Артемьева и Андрея Тарковского?

Что мешало его работе с Андреем Кончаловским? Где композитор встретил главного режиссера своей жизни? Зачем отправился в Голливуд? Что заставило его вернуться? И о чем сегодня мечтает композитор?

Об этом – в программе "Тайны кино".

