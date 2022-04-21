"Wow эффект": тиктокер присоединился к лекции по Zoom с ледовой площадки стадиона

Многозадачность выходит на новый уровень: тиктокер присоединился к лекции по Zoom прямо с ледовой площадки стадиона в Нью-Йорке. При этом он успевал раздавать болельщикам сувенирные футболки.

Об этом и других необычных историях из Сети – в программе "Wow эффект".

