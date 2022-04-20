"Тайны кино": Ирина Алферова

Увидев Ирину Алферову на экране лишь однажды, забыть ее невозможно. Этот мягкий взгляд и чарующая улыбка завораживают раз и навсегда. Именно поэтому уже после первой главной роли Даши в сериале Василия Ордынского "Хождение по мукам" в молодую актрису влюбилась вся страна.

Почему на съемочной площадке картины "Д’Артаньян и три мушкетера" возник конфликт между режиссером Георгием Юнгвальд-Хилькевичем и актрисой Ириной Алферовой? Кто был главной соперницей артистки в борьбе за роль Даши в многосерийном фильме "Хождение по мукам"? Как снималась финальная сцена драмы "С любимыми не расставайтесь"? И из-за чего Ирина Ивановна до сих пор отказывается играть в театре и кино отрицательные роли?

Об этом – в программе "Тайны кино".

