"Звезды советского экрана": Анатолий Солоницын

На обложке февральского номера журнала "Советский экран" за 1966 год был напечатан портрет никому неизвестного актера в одеянии средневекового русского монаха. Объяснялось все просто: режиссер Андрей Тарковский снимает новый фильм "Андрей Рублев". А это первая роль Анатолия Солоницына в большом кино. Он пока и представить себе не может, что она принесет ему всемирную славу.

Кого из-за Анатолия Солоницына сняли с роли Андрея Рублева? Почему его считали антисоветским актером? За что он так сильно не любил свой театр? Что было не так у Солоницына с носом в "Солярисе"? Как проводили время в кино-экспедиции Анатолий Солоницын и Александр Пороховщиков? И сколько актер получил за роль в фильме "Свой среди чужих, чужой среди своих"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

