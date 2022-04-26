Денис Азаров покинул пост худрука Театра Романа Виктюка

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Театральный режиссер Денис Азаров оставил должность художественного руководителя Театра Романа Виктюка. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

"18 апреля он написал заявление об уходе по собственному желанию", – приводит заявление театра Агентство "Москва".

За время работы во главе труппы Азаров сумел найти общий язык с артистами и выпустить две успешные премьеры – спектакли "Пир" и "Мертвые души".

Денис Азаров занял пост художественного руководителя Театра Романа Виктюка в декабре 2020 года после смерти бессменного лидера и основателя труппы. В настоящее время кандидатура нового худрука пока не определена.