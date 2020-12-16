Режиссер Денис Азаров назначен худруком Театра Романа Виктюка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Театральный режиссер Денис Азаров назначен новым художественным руководителем Театра Романа Виктюка, сообщила РИА Новости пресс-атташе театра.

Нового худрука представил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, уточнила пресс-атташе.

Роман Виктюк скончался 17 ноября в возрасте 84 лет. Причиной его смерти стала тромбоэмболия. Церемония прощания состоялась в Театре имени Вахтангова.

Виктюка посмертно наградят международной театральной премией зрительских симпатий "Звезда театрала" в почетной номинации "Легенда сцены".