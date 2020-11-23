Романа Виктюка похоронили на его родине во Львове

Фото: Агентство «Москва»/Сергей Ведяшкин

Театрального режиссера Романа Виктюка похоронили на Лычаковском кладбище на его родине во Львове, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание "Твой город".

Тело Виктюка поместили в семейный склеп, где покоятся его родители.

Церемония прощания с Виктюком состоялась в здании Первого театра, где он начал творческую деятельность, когда учреждение еще носило звание Львовского театра юного зрителя.

Театральный режиссер скончался во вторник, 17 ноября, в возрасте 84 лет. Причиной его смерти стала тромбоэмболия. На минувшей неделе прощание с Виктюком состоялось в Москве.

Режиссер родился 28 октября 1936 года во Львове. В 1956 году он окончил актерский факультет ГИТИСа. После Виктюк работал в труппе Львовского театра юного зрителя.

Свою антрепризу ему удалось открыть в 1991 году. Спустя пять лет она получила государственный статус.