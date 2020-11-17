В театре назвали причину смерти Романа Виктюка

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Причиной смерти народного артиста РФ режиссера Романа Виктюка стала тромбоэмболия. Об этом сообщает РИА Новости.
В конце октября режиссера госпитализировали в связи с положительным тестом на коронавирус.
"Роман Григорьевич шел на поправку и готовился к выписке из больницы, но неожиданно скоропостижно скончался. Причина, как установили врачи, – тромбоэмболия", – рассказала пресс-атташе Театра Романа Виктюка.
Народный артист России Роман Виктюк скончался на 85-м году жизни во вторник, 17 ноября. Прощание с ним состоится в Москве, точная информация появится позже на официальном сайте театра режиссера.
Соболезнования в связи со смертью Виктюка выразил Сергей Собянин и режиссер Владимир Бортко.
За свою театральную карьеру Роман Виктюк поставил более 200 спектаклей, причем первые – еще в Львовском театре юного зрителя. С 1975 года режиссер организовывал представления в театрах Москвы, а в 1991 году обзавелся собственной антрепризой. Театр Романа Виктюка позже, в 1996 году, получил государственный статус.
Скончался режиссер Роман Виктюк
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