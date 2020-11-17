Режиссер Бортко выразил соболезнования в связи со смертью Романа Виктюка

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Первый зампредседателя комитета Государственной думы по культуре, режиссер Владимир Бортко выразил соболезнования в связи со смертью театрального режиссера Романа Виктюка.

"Это большая потеря. <...> Он очень талантливый человек во всем. То, что он делал на сцене, – это было очень хорошо и замечательно. Я очень скорблю по этому поводу", – рассказал режиссер Москве 24.

По словам Бортко, после смерти большую потерю понесла как театральная сфера, так и национальная культура России в целом. Он охарактеризовал Виктюка как одного из родоначальников новой театральной культуры в стране и особенно отметил спектакль "Служанки".

Народный артист России Роман Виктюк скончался на 85-м году жизни во вторник, 17 ноября.

За свою театральную карьеру Виктюк поставил более 200 спектаклей, причем первые – еще в Львовском театре юного зрителя. С 1975 года режиссер организовывал представления в театрах Москвы, а в 1991 году обзавелся собственной антрепризой. Театр Романа Виктюка позже, в 1996 году, получил государственный статус.

