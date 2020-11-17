Умер народный артист РФ Роман Виктюк

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Народный артист России Роман Виктюк скончался на 85-м году жизни. Об этом Москве 24 сообщила помощница по труппе Театра Романа Виктюка Людмила Исакович.

Время и место прощания с режиссером будет известно позднее. 27 октября стало известно, что Виктюк госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

Народная артистка РФ Наталья Селезнева рассказала, что Виктюк был очень талантливым и своеобразным.

"С ярко выраженной индивидуальностью, с огромным чувством юмора. Вспыльчивый талантливый, потрясающий совершенно. Настоящий художник, мастер. Это ужасно", – отметила она.

Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. В 1956 году он окончил актерский факультет ГИТИСа. После он работал в труппе Львовского театра юного зрителя. Там же он поставил свои первые спектакли – "Все это не так просто", "Город без любви", "Дон Жуан".

С 1975 года Виктюк организовывал представления в театрах Москвы. В 1980-е годы он работал в театре-студии "Москворечье" и студии Дома культуры "Знамя революции". Позже он поставил ряд спектаклей в Московском театре "Современник" и в Театре имени Евгения Вахтангова. Одной из наиболее известных его постановок стала "Служанка" по пьесе Жана Жене.

В 1991 году Виктюк создал антрепризу "Театр Романа Виктюка", которая получила государственный статус в 1996 году. Там он ставил такие спектакли, как "Последняя любовь Дон Жуана", "Мастер и Маргарита", "Саломея", "Федра" и "Сергей и Айседора". Всего он поставил более 200 спектаклей за время работы театральным режиссером.