Театральный режиссер Виктюк госпитализирован с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Театральный режиссер Роман Виктюк находится в больнице с коронавирусом, сообщила РИА Новости представитель его театра.

"Роман Григорьевич сейчас в больнице. Что касается его диагноза, то у него он такой же, как у многих во всем мире сейчас", – пояснила собеседница агентства.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров ушел на самоизоляцию. Это связано с тем, что дипломат контактировал с ковид-положительным человеком.

Запланированные ранее рабочие встречи министра будут перенесены. Сам Лавров чувствует себя хорошо.

Коронавирус обнаружили у председателя правительства Иркутской области Константина Зайцева. Он замещал губернатора Игоря Кобзева, у которого также выявили инфекцию.