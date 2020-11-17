Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Романа Виктюка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью театрального режиссера Романа Виктюка. Об этом мэр написал на своей странице во "ВКонтакте".

"Его новаторские спектакли завоевали сердца миллионов зрителей. С большим мастерством он открывал молодых звезд и новые грани таланта популярных артистов. Создавал невероятную энергетику в зале. Соболезную всем, кто знал и любил Романа Григорьевича", – написал Собянин.

Народный артист России Роман Виктюк скончался на 85-м году жизни во вторник, 17 ноября. Об этом сообщила помощница по труппе Театра Романа Виктюка Людмила Исакович.

Соболезнования в связи со смертью деятеля культуры выразил режиссер Владимир Бортко. Он заявил, что Виктюк был одним из родоначальников современного российского театра и что его смерть стала большой потерей для культуры.

Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. В 1956 году он окончил актерский факультет ГИТИСа. Свои первые спектакли он поставил на сцене Львовского театра юного зрителя. Собственный театр Романа Виктюка открылся в 1991 году, а в 1996 году получил государственный статус. Всего режиссер поставил более 200 спектаклей.

