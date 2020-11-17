Прощание с Романом Виктюком состоится в Москве

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Прощание с народным артистом РФ Романом Виктюком состоится в столице, сообщает Агентство "Москва".

"Прощание – в Москве, вся информация будет у нас на сайте", – заявила пресс-секретарь Театра Романа Виктюка Ольга Ильина.

Она отметила, что похоронный процесс, скорее всего, будет организован во Львове, где он родился. Ильина не уточнила дату прощания, сообщив, что она пока не известна.

Роман Виктюк скончался на 85-м году жизни. Ранее его госпитализировали в связи с заболеванием коронавирусом.

Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. В 1956 году он окончил актерский факультет ГИТИСа. После он работал в труппе Львовского театра юного зрителя. Там же он поставил свои первые спектакли – "Все это не так просто", "Город без любви", "Дон Жуан".

С 1975 года Виктюк организовывал представления в театрах Москвы. В 1980-е годы он работал в театре-студии "Москворечье" и студии Дома культуры "Знамя революции". Позже он поставил ряд спектаклей в Московском театре "Современник" и в Театре имени Евгения Вахтангова. Одной из наиболее известных его постановок стала "Служанка" по пьесе Жана Жене.

В 1991 году Виктюк создал антрепризу "Театр Романа Виктюка", которая получила государственный статус в 1996 году. Там он ставил такие спектакли, как "Последняя любовь Дон Жуана", "Мастер и Маргарита", "Саломея", "Федра" и "Сергей и Айседора". Всего он поставил более 200 спектаклей за время работы театральным режиссером.