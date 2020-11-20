Прощание с Романом Виктюком прошло в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице состоялось прощание с театральным режиссером, народным артистом России Романом Виктюком.

Церемония прощания проходила в стенах его театра. Гроб с телом артиста был расположен на основной сцене театра, уставленной цветами и венками от друзей, коллег и организаций. На большом экране над сценой показывали фотографии Виктюка на фоне тихой музыки.

Артиста похоронят во Львове, гроб с его телом отправят на родину 21 ноября.

Роман Виктюк скончался на 85-м году жизни 17 ноября.

Он родился 28 октября 1936 года во Львове. В 1956 году он окончил актерский факультет ГИТИСа. После Виктюк работал в труппе Львовского театра юного зрителя.

С 1975 года Виктюк организовывал представления в театрах Москвы. В 1980-е годы он работал в театре-студии "Москворечье" и студии Дома культуры "Знамя революции".

В 1991 году Виктюк создал антрепризу "Театр Романа Виктюка", которая получила государственный статус в 1996 году. Там он ставил такие спектакли, как "Последняя любовь Дон Жуана", "Мастер и Маргарита", "Саломея", "Федра" и "Сергей и Айседора". Всего он поставил более 200 спектаклей за время работы театральным режиссером.

