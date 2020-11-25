Романа Виктюка посмертно наградят "Звездой театрала"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Театрального режиссера Романа Виктюка посмертно наградят международной театральной премией зрительских симпатий "Звезда театрала" в почетной номинации "Легенда сцены". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.

Церемония пройдет в Театре имени Вахтангова 7 декабря, а также будет транслироваться на сайте и YouTube-канале премии. Всего в списке номинантов 56 режиссеров и актеров, в их числе – Евгений Марчелли, Игорь Яцко, Нонна Гришаева, Мария Аронова, Нина Гуляева, Виктор Раков, Ксения Раппопорт, Максим Матвеев и другие.

Театральный режиссер Роман Виктюк скончался 17 ноября в возрасте 84 лет. Причиной его смерти стала тромбоэмболия.

Режиссер родился 28 октября 1936 года во Львове. В 1956 году он окончил актерский факультет ГИТИСа. После Виктюк работал в труппе Львовского театра юного зрителя. Свою антрепризу ему удалось открыть в 1991 году. Спустя пять лет она получила государственный статус.