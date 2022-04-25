Павел Коган покинул пост худрука Московского симфонического оркестра

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Павел Коган уходит с поста художественного руководителя – главного дирижера Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО) по собственному желанию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РФ.

МГАСО продолжает свою работу, вопрос о его объединении с каким-либо другим оркестром не стоит, отметили в ведомстве.

Уточняется, что все запланированные с 24 февраля концерты дирижер отменил ранее.

В 1989 году Павел Коган стал художественным руководителем и главным дирижером Московского государственного академического симфонического оркестра. Музыкальный коллектив приобрел известность по всему миру именно с тех пор, как его возглавил Коган. За годы творчества дирижер был награжден орденами Дружбы, Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней.

Ранее народного артиста РФ Константина Райкина уволили с должности художественного руководителя Высшей школы сценических искусств (она же – Театральная школа Константина Райкина).

Приказ об увольнении подписал ректор вуза Анатолий Полянкин. В студсовете посчитали, что такое решение противоречит интересам учащихся, и обратились к Рособрнадзору с призывом "не допустить разрушения уникального образовательного учреждения".