Объявлены лауреаты музыкальной премии BraVo

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Стали известны лауреаты Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области классического искусства.
Пианист Денис Мацуев получил приз как "Мировая звезда", а альтист и дирижер Юрий Башмет был удостоен награды "За поддержку классического искусства". За "Лучший классический женский вокал" отметили Екатерину Семенчук, в аналогичной мужской номинации победил Нажмиддин Мавлянов.
Две премии BraVo были присуждены Большому театру: "Саломею" назвали "Оперой года", а "Чайка" стала "Балетом года".
"Открытием года", по версии жюри, стала артистка Молодежной оперной программы Большого театра Виктория Каркачева. Как "Классический альбом года" указана сольная работа Константина Емельянова с музыкой Петра Чайковского.
Также премии BraVo выиграли композитор Илья Демуцкий, оркестр MusicaEterna Теодора Курентзиса и дирижер Александр Сладковский.
"Вручение премии BraVo-2022 состоялось заочно. Драгоценные скрипичные ключи направлены лауреатам в их родные страны и будут вручены лично, чтобы утвердить объединяющую силу искусства", – приводит сообщение организаторов РИА Новости.
В 2022 году на премии в области классического искусства претендовали исполнители из России, Белоруссии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Венгрии, Сербии, Азербайджана и ряда других стран.
Ранее состоялась церемония вручения наград "Золотая маска". Она прошла на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Лучшим балетом также признали постановку "Чайка" Большого театра.
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