Объявлены лауреаты музыкальной премии BraVo

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стали известны лауреаты Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области классического искусства.

Пианист Денис Мацуев получил приз как "Мировая звезда", а альтист и дирижер Юрий Башмет был удостоен награды "За поддержку классического искусства". За "Лучший классический женский вокал" отметили Екатерину Семенчук, в аналогичной мужской номинации победил Нажмиддин Мавлянов.

Две премии BraVo были присуждены Большому театру: "Саломею" назвали "Оперой года", а "Чайка" стала "Балетом года".

"Открытием года", по версии жюри, стала артистка Молодежной оперной программы Большого театра Виктория Каркачева. Как "Классический альбом года" указана сольная работа Константина Емельянова с музыкой Петра Чайковского.

Также премии BraVo выиграли композитор Илья Демуцкий, оркестр MusicaEterna Теодора Курентзиса и дирижер Александр Сладковский.

"Вручение премии BraVo-2022 состоялось заочно. Драгоценные скрипичные ключи направлены лауреатам в их родные страны и будут вручены лично, чтобы утвердить объединяющую силу искусства", – приводит сообщение организаторов РИА Новости.

В 2022 году на премии в области классического искусства претендовали исполнители из России, Белоруссии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Венгрии, Сербии, Азербайджана и ряда других стран.

Ранее состоялась церемония вручения наград "Золотая маска". Она прошла на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Лучшим балетом также признали постановку "Чайка" Большого театра.