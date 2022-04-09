В Москве наградили победителей олимпиад "Искусство – детям"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столичном департаменте культуры прошло торжественное награждение победителей олимпиад "Искусство – детям". Дипломы и памятные сувениры вручила замруководителя ведомства Юлия Еремеева, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

В 2022 году у представителей подрастающего поколения появилась дополнительная возможность стать лауреатами грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства.

В рамках профильных мероприятий, организованных образовательными учреждениями, подведомственными столичному департаменту культуры, состоялись олимпиады "Искусство – детям". В каждой из них выбрали несколько победителей в разных возрастных категориях, которые становятся участниками третьего тура грантов, минуя первый и второй туры.

Талантливые пианисты приняли участие в олимпиаде, которая проходила в рамках фестиваля "Дни Бетховена в Москве". В финал грантов мэра в сфере культуры и искусства смогли пройти Александр Вознесенский (детская музыкальная школа имени Людвига ван Бетховена) и Марсель Кутузов (детская музыкальная школа имени Н.П. Осипова).

Взявшими победу на олимпиадах в рамках Московского конкурса-фестиваля духовых инструментов стали флейтистка Наталья Быстрова (детская музыкальная школа имени М.И. Табакова) и гобоистка Анжелика Ворожеева (детская музыкальная школа имени А.К. Лядова).

Также среди мероприятий в сфере музыки состоялись Открытый конкурс юных исполнителей имени М.И. Табакова, олимпиада в рамках Большого конкурса исполнителей на струнных инструментах, олимпиада в рамках Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах "Русская палитра", мероприятие в рамках Московского городского весеннего фестиваля старинных клавишных инструментов и другие.

Ребята смогли поучаствовать и в олимпиадах по направлениям "фольклор", "эстрадно-джазовое искусство" и "академический вокал" – всероссийский конкурс вокалистов "Sounds of voice. Звуки голоса", международный фестиваль-конкурс "Детский триумф джаза" и детско-юношеский вокальный конкурс имени В.Н. Левко.

Помимо музыкальных событий, олимпиады проводились в области актерского мастерства, живописи, архитектуры и дизайна и хореографии.

Олимпиады по дисциплинам "живопись и декоративно-прикладное искусство" и "архитектура и дизайн" определили часть участников третьего тура грантов. Ими стали Анна Самохова (детская школа искусств № 10) и София Мащенко (детская художественная школа № 9), Мария Новикова (Тимирязевская детская художественная школа) и Александра Вьюсова (детская школа искусств "Старт").

Олимпиады по народной, классической и современной хореографии состоялись в рамках Московского открытого фестиваля хореографического искусства "Танец.ру". В классической хореографии победили Мария Белугина из детской школы искусств имени С.Т. Рихтера и София Матюнина из школы искусств № 11, в народном танце выиграли воспитанница детской школы искусств "Исток" Елизавета Головня и Юлия Егорова из школы искусств имени С.П. Дягилева, в современной хореографии победили Светлана Жучкова из детской школы искусств "Исток" и воспитанник детской школы искусств "Тутти" Сергей Гончаров.

Ранее сборная столицы в финале Всероссийской олимпиады школьников по физике взяла 14 дипломов победителей. Еще 56 участников получили звания призеров. В первом туре ребятам необходимо было придумать, как с помощью выданного оборудования найти запрашиваемые величины или проанализировать зависимости. Во втором туре школьники решали пять уникальных авторских задач.

До этого столичные школьники завоевали 76 дипломов в финале всероссийской олимпиады по итальянскому, испанскому и китайскому языкам, награды получили ученики 28 столичных школ.