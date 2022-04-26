"Тайны кино": лучшие роли Владимира Этуша

Трудно представить, что популярнейший артист, любимец миллионов советских зрителей Владимир Этуш нашел свой путь в кино далеко не сразу. Талантом и темпераментом природа его не обделила. А вот по поводу своей внешности Владимир Абрамович сомневался самым серьезным образом. Ему казалось, что с таким лицом в кино его не возьмут.

Кто из режиссеров первым решился снимать этого артиста? Почему Леонид Гайдай боялся, что товарищ Саахов в исполнении Владимира Этуша не понравится зрителям? Что стало для актера настоящим спасением в профессии? Удалось ли Владимиру Абрамовичу избавиться от типажа восточного красавца?

Об этом – в программе "Тайны кино".