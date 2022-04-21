"Тайны кино": Вера Марецкая, Людмила Целиковская, Жанна Прохоренко

Говорят, что в каждой женщине должна быть загадка. Но особенно загадочными всегда были самые красивые и яркие артистки киноэкрана. Их судьбы как актерские, так и личные, зачастую были покрыты густой завесой тайны, что только подогревало интерес поклонников.

Как нетипажная для своего времени Вера Марецкая покорила кинематограф 1940-х годов? Какие тяготы судьбы выпали на долю Людмилы Целиковской? Почему красавица Жанна Прохоренко, снявшаяся более чем в полусотне фильмов, так и осталась актрисой одной роли? И какие загадки скрывались за фасадом жизней любимых киноартисток?

Об этом – в программе "Тайны кино".