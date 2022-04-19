"The City": пьеса "Контрабас. Новое звучание"

Неудачливый музыкант, который практически похоронил свою музыку в квартире. В МХТ имени Чехова новая версия "Контрабаса" с Хабенским.

Постановка по пьесе Патрика Зюскинда с аншлагами шла почти восемь лет. В главной роли неизменно был Константин Хабенский. Теперь о душевных муках музыканта, который изолировал себя в собственной квартире, рассказывает Артем Волобуев. Хабенский передал ему свою звездную роль и лично репетировал с ним каждую сцену.

"Контрабас. Новое звучание" – это совершенно новое прочтение пьесы в постановке Глеба Черепанова. Тут другие мизансцены, необычный финал и новые идеи, которые Хабенский разработал с Волобуевым на репетициях. Если вы не видели этот уже легендарный спектакль, помните, что актер на сцене один. Зрители находятся в напряжении почти все два часа.

Билеты стоят до трех тысяч рублей. На Хабенского было чуть дороже – до пяти тысяч рублей. Подробнее – в сюжете проекта The City.