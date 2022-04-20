Диетолог назвала ингредиенты пасхального кулича для диабетиков

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Спортивный диетолог Ирина Писарева назвала главные ингредиенты для приготовления пасхального кулича для людей, страдающих диабетом.
"Минимизировать проблемы помогут сахарозаменители, не поднимающие гликемический индекс: стевия или эритрит. Последний также используют для выпечки, у него нет противопоказаний к термообработке, он не выделяет вредных веществ", – сказала Писарева News.ru.
Также диетолог рекомендовала заменить обычную муку на цельнозерновую грубого помола (кукурузная, льняная). По ее словам, такая мука будет более плотной.
"Кулич получится не такой воздушный, но по крайней мере тесто не такое рыхлое и булка в организме диабетика не сразу превращается в глюкозу. Масло, наверное, мы заменить не сможем. Главное – сахарозаменитель и мука", – подчеркнула Писарева.
Ранее диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, на что необходимо обратить внимание при покупке кулича на Пасху. В первую очередь эксперт посоветовала прочитать состав и узнать срок хранения продукта.
Стоимость продуктов для кулича увеличилась на 20%
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