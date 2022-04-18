"The City": главные российские премьеры этой недели

Головоломка о серийном убийце и погоня обезумевшей бабушки за внучкой. Это не криминальная сводка нулевых, это – главные российские кинопремьеры недели.

События фильма "Казнь" происходят в 1991 году, но зрителя постоянно перебрасывают еще раньше в прошлое, чтобы он узнал все детали расследования поимки серийного убийцы. По сюжету, следователь Исса Давыдов 10 лет гоняется за маньяком, который с особой жестокостью расправляется с женщинами. Наконец, виновных находят и расстреливают. Но ровно в тот момент, когда Давыдов обмывает в кругу семьи новые погоны, раздается звонок. Случилось очередное нападение, а значит, казнили не тех.

Давыдов отправляется на место преступления. Ветхий дом, куча улик и маньяк, спокойно ожидающий своей участи. Остается только выбить показания. И все это уже в первые 20 минут фильма. И чем дальше, тем будет интереснее.

Подробнее – в сюжете проекта The City.