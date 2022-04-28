"Тайны кино": "Добровольцы", "За облаками – небо", "Однажды двадцать лет спустя"

За свою творческую жизнь Юрий Егоров снял 15 картин. Режиссер пробовал себя в разных жанрах: снимал и героические, и социальные, и исторические ленты. Однако больше всего он запомнился зрителям как создатель необыкновенно трогательных историй о простых советских людях. Об их непростой жизни, об их переживаниях и надеждах.

Что общего у героев фильма "Добровольцы" и режиссера Юрия Егорова? Какой страсти не поддалась Нонна Мордюкова на съемках "Простой истории"? Во время работы над какой лентой постановщик добился разрешения посадить самолет на реку? Из-за чего у него не сложились отношения с Натальей Гундаревой? И как Юрий Павлович снимал простые истории, в которые влюблялась вся страна?

Об этом – в программе "Тайны кино".