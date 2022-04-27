Собянин пожелал москвичам уверенности в завтрашнем дне накануне майских праздников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин пожелал москвичам хорошего настроения и уверенности в завтрашнем дне накануне майских праздников.

"Мы проходили всякие кризисы. Пройдем и этот. Москва победит. Мы победим. Для этого нужно работать и быть уверенным в своих силах. Этого я и пожелаю москвичам", – сказал мэр в эфире телеканала "ТВ Центр"

Ранее он заявил, что Москва выстояла под гнетом санкционного коллапса. По словам Собянина, город выбрал стратегию развития. Несмотря на возникающие трудности, в столице продолжается реализация различных программ, в том числе инвестиционная, запланированная на три года.

Также в столице продолжится реализация новых объектов строительства. Речь идет о социальных учреждениях, поликлиниках и детских садах, пояснил мэр.

