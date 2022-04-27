Заболеваемость COVID-19 в Москве находится на самом низком уровне – Собянин

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве спокойная. При этом он отметил, что каждая эпидемия имеет цикличность.

"Как только волна уходит, надо возвращаться к нормальной жизни. Большинство волн мы пережили, сегодня заболеваемость находится на самом низком уровне за весь период пандемии – раз в 70 ниже пиковых значений", – сказал Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".

Мэр отметил, что город пережил быстро распространяемый "Омикрон"-штамм, который было практически невозможно остановить какими-то специальными методами.

"Тем не менее она (мутация. – Прим. ред.) провела такую высокую иммунизацию населения и пока отступила. <...> У нас ситуация на сегодня спокойная, поэтому надо спокойно жить, работать", – подчеркнул Собянин.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России является относительно стабильной.

При этом эксперт не исключила, что в течение теплого времени года могут регистрироваться подъемы и спады заболеваемости, особенно если в РФ придет какой-либо новый вариант COVID-19.

