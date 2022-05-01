Третий международный кинофестиваль открылся в Калининграде

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Третий международный кинофестиваль "Край света. Запад" стартовал в Калининграде. Его посвятили отношениям между родителями и подростками, необходимости взаимной поддержки в семье в трудные времена, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов события.

"Фильмом открытия фестиваля, стартовавшего 1 мая, стала документальная картина "Воды Пастасы" из Португалии, режиссера Инес Т. Альвес, включенная в основную конкурсную программу кинофорума", – отмечается в сообщении.

Площадкой фестиваля стал кинотеатр "Заря". Мероприятие продлится до 7 мая. В основной программе "Край света. Запад" – восемь кинолент о жизни сегодняшних подростков, которые были сняты в Бельгии, Португалии, Венгрии, Иране, Китае, Швейцарии и России.

Уточняется, что в программе события шесть программ: основная конкурсная, внеконкурсная анимационная, отчетная программа мастерских фестиваля и три специальных.

"Фестиваль наш будет рабочим. Здесь будет много кино, много разговоров о нем, много каких-то активностей творческих, результаты которых вы увидите в конце фестиваля", – отметил генеральный продюсер фестиваля Алексей Агранович.

Работы конкурсной программы будут оценивать два жюри: подростковое – победители творческого конкурса среди школьников 13–17 лет, и учительское – преподаватели школ Калининграда. Однако главной и максимально объективной наградой станет "Выбор зрителей", который будет определен в результате зрительского голосования.

Отмечается, что программа "Далеко/близко" включает показы "Ватерлоо" Сергея Бондарчука, сетевого хоррора "Убрать из друзей" Лео Габриадзе, "Жертвоприношения" Андрея Тарковского, Give Me Liberty Кирилла Михановского. По словам организаторов, все ленты объединяет то, что они снимались советскими и российскими режиссерами в других странах.

Ранее стало известно, что фильм "Жена Чайковского" российского режиссера Кирилла Серебренникова поборется за главный приз Международного Каннского фестиваля в 2022 году. Отмечалось, что картина Серебренникова станет одной из 18 кинолент, представленных в главном конкурсе фестиваля.