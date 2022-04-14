Фильм Серебренникова вошел в основной конкурс Каннского фестиваля

Фото: кадр из фильма "Жена Чайковского"; режиссер – Кирилл Серебренников; производство – Bord Cadre Films

Фильм "Жена Чайковского" российского режиссера Кирилла Серебренникова поборется за главный приз Международного Каннского фестиваля в 2022 году, сообщил генеральный директор кинофорума Тьерри Фремо.

"Известный российский режиссер Кирилл Серебренников уже в третий раз участвует в основном конкурсе фестиваля", – приводит слова Фремо ТАСС.

Он пояснил, что картина Серебренникова станет одной из 18 кинолент, представленных в главном конкурсе фестиваля.

В 2021 году в конкурсную программу 74-го Каннского кинофестиваля вошел фильм Серебренникова "Петровы в гриппе", а в 2018 году в фестивале участвовала предыдущая картина режиссера – "Лето".

75-й Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая. Организаторы киносмотра сообщали, что в 2022 году не будут принимать официальные делегации из России в связи с текущими событиями на Украине.

