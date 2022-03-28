Суд отменил условный срок режиссеру Кириллу Серебренникову

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Хамовнический районный суд Москвы отменил наказание режиссеру Кириллу Серебренникову. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.
Решение приняла судья Д. И. Мищенко. В соответствии с ним отменяется условное осуждение Серебренникова до истечения испытательного срока, также с него снимается судимость.
Мещанский суд столицы в 2020 году приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно по делу о хищении около 129 миллионов рублей при реализации театрального проекта "Платформа".
К условным срокам были приговорены также два фигуранта дела автономной некоммерческой организации "Седьмая студия": Алексей Малобродский был осужден на два года, Юрий Итин – на три.
В ноябре 2021 года режиссер и фигуранты дела "Седьмой студии" возместили государству заявленную сумму.
Кирилл Серебренников возместил государству 129 млн рублей
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