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Мещанский суд столицы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно по делу о хищении около 129 миллионов рублей при реализации театрального проекта "Платформа", передает РИА Новости.

"Назначить Серебренникову наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 800 тысяч рублей и испытательным сроком на три года", – огласила приговор судья Олеся Менделеева.

Кроме того, суд приговорил к условным срокам двух фигурантов дела автономной некоммерческой организации "Седьмая студия": Алексея Малобродского осудили на два года, Юрия Итина – на три. Софье Апфельбаум был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Также суд взыскал с режиссера Серебренникова и двух его соучастников ущерб в 129 миллионов рублей. Платить не будет только директор РАМТ Софья Апфельбаум, которая, согласно приговору, не участвовала в хищениях, но допустила халатность.

Имущество фигурантов дела остается под арестом. В частности, арест наложен на автомобиль Skoda Octavia продюсера Алексея Малобродского, квартиру Серебренникова в Германии, ювелирные украшения и денежные средства – 12,6 миллиона рублей, 5 тысяч евро и 87 тысяч долларов.

Адвокаты Серебренникова и продюсера Малобродского заявили, что не согласны с приговором судьи. Они будут обжаловать его. Они заявили, что "не считают, что министерству культуры РФ был причинен какой-то ущерб".

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к условному сроку

В ходе прений сторон прокурор просил суд приговорить режиссера к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей. К пяти годам колонии гособвинитель просил приговорить экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина и директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум – к четырем годам.

Помимо этого, гособвинитель просил дополнительно взыскать с Малобродского 300 тысяч рублей, с Итина и Апфельбаум – 200 тысяч рублей. Утверждалось, что государственное обвинение считает доказанной вину фигурантов дела "Седьмой студии" в хищении денежных средств.

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Так, расследование уголовного дела окончено в 2018 году, с октября того же года его рассматривал Мещанский суд Москвы. В сентябре 2019 года дело было возвращено в генеральную прокуратуру в связи с недостатками в формулировке обвинительного заключения. Позднее Мосгорсуд отменил данное решение. Дело АНО "Седьмая студия" направили в Мещанский суд на новое рассмотрение. Фигурантов обвиняют в хищении почти 129 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа".

До этого в ходе судебного процесса адвокат режиссера объяснял, что Серебренников являлся художественным руководителем без административно-хозяйственных функций. По словам правозащитника, к финансовой деятельности его подзащитный отношения не имел.

"Это нелепое обвинение я полностью отвергаю", – комментировал судебный процесс Серебренников.

Согласно данным следствия, фигуранты дела завышали сведения о стоимости проводимых мероприятий в рамках проекта "Платформа", на который Минкульт выделил более 214 миллионов рублей из федерального бюджета.