Адвокат рассказал о возможности условного срока для Серебренникова

14:46
Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
Режиссер Кирилл Серебренников может претендовать на условный срок, сообщает ИА "НСН" со ссылкой на главу московской коллегии адвокатов "Карабанов и Партнеры" Александра Карабанова.
Он отметил, что вина полностью доказана, поскольку дело было возвращено в суд и было еще раз изучено прокуратурой.
"Безусловно, такая позиция наверняка будет принята и судом. Но так как это дело в свое время вызвало общественный резонанс, то приговор будет компромиссным", – считает Карабанов.
Он отметил, что при этом одним из факторов такого разрешения дела должно быть возмещение ущерба. При этом Карабанов не знает, какая из экспертиз будет рассматриваться судом как основная.
Ранее стало известно, что гособвинение запросило шесть лет колонии общего режима для режиссера Кирилла Серебренникова. В отношении же троих других фигурантов дела "Седьмой студии" прокурор попросил суд о наказании сроком от четырех до пяти лет лишения свободы.
Сообщалось, что гособвинение считает доказанной вину фигурантов дела "Седьмой студии". Их обвиняют в хищении на сумму почти 129 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа".
Гособвинение запросило 6 лет колонии режиссеру Серебренникову
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