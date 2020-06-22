Гособвинение считает доказанной вину фигурантов дела Серебренникова

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Гособвинение считает доказанной вину фигурантов дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, сообщает ТАСС.

На прениях сторон оно подтвердило свою позицию, согласно которой сотрудники "Седьмой студии" совершили хищения на сумму почти 129 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа".

"Обвинение считает вину всех фигурантов дела доказанной. В то же время сторона обвинения корректирует сумму ущерба с 133 миллионов 237 тысяч рублей до 128 миллионов 974 тысяч рублей", – сообщил прокурор в своем выступлении на прениях.

Дело "Седьмой студии" началось в 2017 году. Режиссера Кирилла Серебренникова обвинили в хищении 68 миллионов рублей. Считается, что количество и стоимость мероприятий в рамках проекта "Платформа" были завышены.

11 сентября 2019 года Мещанский суд поставил вопрос о возвращении дела "Седьмой студии" в прокуратуру из-за неустранимых нарушений в обвинительном заключении. Суд получил выводы новой финансовой, оценочной и искусствоведческой экспертиз. Эксперты пришли к выводу, что проект "Платформа" был значительным культурным явлением и стоил дороже выделенных государством средств. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации.

22 октября дело Серебренникова вернули в суд. В ходе слушаний он заявил, что тратил личные деньги на покупку реквизита для театрального проекта "Платформа", в хищениях при реализации которого его обвиняют.

19 ноября на пересмотр также было отправлено дело бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии". Министерство культуры РФ поддерживает иск и требует взыскать с подсудимых 133 миллиона рублей.