Суд предложил вернуть в прокуратуру дело Серебренникова

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Мещанский районный суд поставил вопрос о возвращении дела "Седьмой студии" в прокуратуру из-за неустранимых нарушений в обвинительном заключении.

"Суд ставит перед сторонами вопрос о возвращении в прокуратуру в связи с неустранимыми нарушениями в обвинительном заключении данного дела", – цитирует ТАСС судью Ирину Аккуратову.

Гособвинение в свою очередь считает незаконным возврат дела.

Ранее суд получил выводы новой финансовой, оценочной и искусствоведческой экспертиз. Эксперты пришли к выводу, что проект "Платформа" был значительным культурным явлением и стоил дороже выделенных государством средств. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации.

Фигурантами дела являются художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший генеральный директор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Никто из вышеперечисленных свою вину не признал. Все они находятся под подпиской о невыезде.

По данным следствия, Серебренников придумал и разработал проект "Платформа" для развития и популяризации современного искусства. Минкультуры выделило на проект более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. В итоге работники созданной "Седьмой студии" завышали сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий.

8 апреля суд изменил меру пресечения Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде. Аналогичное решение принято в отношении других фигурантов дела "Седьмой студии" – Софьи Апфельбаум и Юрия Итина.

