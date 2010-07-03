Суд предложил вернуть в прокуратуру дело Серебренникова

10:24
10:24
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Мещанский районный суд поставил вопрос о возвращении дела "Седьмой студии" в прокуратуру из-за неустранимых нарушений в обвинительном заключении.
"Суд ставит перед сторонами вопрос о возвращении в прокуратуру в связи с неустранимыми нарушениями в обвинительном заключении данного дела", – цитирует ТАСС судью Ирину Аккуратову.
Гособвинение в свою очередь считает незаконным возврат дела.
Ранее суд получил выводы новой финансовой, оценочной и искусствоведческой экспертиз. Эксперты пришли к выводу, что проект "Платформа" был значительным культурным явлением и стоил дороже выделенных государством средств. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации.
Фигурантами дела являются художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший генеральный директор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Никто из вышеперечисленных свою вину не признал. Все они находятся под подпиской о невыезде.
По данным следствия, Серебренников придумал и разработал проект "Платформа" для развития и популяризации современного искусства. Минкультуры выделило на проект более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. В итоге работники созданной "Седьмой студии" завышали сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий.
8 апреля суд изменил меру пресечения Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде. Аналогичное решение принято в отношении других фигурантов дела "Седьмой студии" – Софьи Апфельбаум и Юрия Итина.
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