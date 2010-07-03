Суд назначил новую экспертизу деятельности "Седьмой студии"

Мещанский суд назначил новую комплексную экспертизу деятельности "Седьмой студии". Фигурантам по делу организации вменяют хищение 133 миллионов рублей, передает РИА Новости.
Прежде суд назначал экспертизу в начале февраля. До этого экспертиза проводилась лишь на стадии следствия и вызывала возражения адвокатов.
Защитники утверждали, что у экспертов недостаточно данных, чтобы делать выводы. Кроме того, адвокаты просили провести финансовую и искусствоведческую экспертизы.
По версии СК, режиссер Кирилл Серебренников, продюсер Алексей Малобродский, а также продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, которые выделило Минкультуры на развитие и популяризацию современного искусства в рамках проекта "Платформа".
Следователи полагаются, что часть бухгалтерских документов уничтожила бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова.
Ранее дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой вернули в прокуратуру. Она единственная, кто заключил сделку со следствием. Масляева дала показания против других фигурантов дела.
На прошлой неделе суд отпустил Кирилла Серебренникова под подписку о невыезде. До этого режиссер находился под домашним арестом. Он уже вернулся к работе.
Мещанский суд назначит новую экспертизу по делу Серебренникова 15 апреля
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