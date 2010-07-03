Суд назначил новую экспертизу деятельности "Седьмой студии"

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Мещанский суд назначил новую комплексную экспертизу деятельности "Седьмой студии". Фигурантам по делу организации вменяют хищение 133 миллионов рублей, передает РИА Новости.

Прежде суд назначал экспертизу в начале февраля. До этого экспертиза проводилась лишь на стадии следствия и вызывала возражения адвокатов.

Защитники утверждали, что у экспертов недостаточно данных, чтобы делать выводы. Кроме того, адвокаты просили провести финансовую и искусствоведческую экспертизы.

По версии СК, режиссер Кирилл Серебренников, продюсер Алексей Малобродский, а также продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, которые выделило Минкультуры на развитие и популяризацию современного искусства в рамках проекта "Платформа".

Следователи полагаются, что часть бухгалтерских документов уничтожила бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова.

Ранее дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой вернули в прокуратуру. Она единственная, кто заключил сделку со следствием. Масляева дала показания против других фигурантов дела.

На прошлой неделе суд отпустил Кирилла Серебренникова под подписку о невыезде. До этого режиссер находился под домашним арестом. Он уже вернулся к работе.

