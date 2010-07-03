Проект Серебренникова стоил больше выделенных из бюджета средств – экспертиза

10:47
10:47
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Фото: ТАСС/Александр Щербак
Повторная экспертиза по делу режиссера Кирилла Серебренникова пришла к выводу, что его проект "Платформа" был значительным культурным явлением и стоил дороже выделенных государством средств. Об этом говорится в экспертизе, выводы которой огласила судья в Мещанском суде.
"Осуществление проекта "Платформа" было значительным культурным явлением", – зачитала выводы экспертов судья Ирина Аккуратова.
Она также привела их заключение о том, что сумма расходов на реализацию такого проекта должна была превышать государственные субсидии. В то же время установить порядок расходования средств эксперты не смогли из-за отсутствия в деле бухгалтерских документов, передает ТАСС.
В свою очередь адвокат Ирина Поверинова назвала результаты работы экспертов "блестящими".
"Выводы экспертизы просто блестящие, мы счастливы. Экспертиза пришла к выводу, что цена такой постановки не менее 260 миллионов рублей без учета налогов, а государство выделило лишь около 216 млн рублей", – сказала правозащитник.
Рассмотрение дела АНО "Седьмая студия" отложено до 23 августа.
Ранее суд постановил назначить по делу повторную комплексную комиссионную, оценочную, искусствоведческую, финансово-экономическую экспертизу.
По данным следствия, Серебренников разработал проект для развития и популяризации современного искусства. Работники созданной "Седьмой студии" завышали информацию о количестве и стоимости проводимых мероприятий.
Мещанский суд продолжит рассматривать дело Кирилла Серебренникова
В апреле суд изменил меру пресечения Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде. Аналогичное решение принято в отношении других фигурантов дела "Седьмой студии" – Софьи Апфельбаум и Юрия Итина.
В июле экс-бухгалтера Нину Масляеву также отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. По словам защиты, она уже вышла на работу в театр "У Никитских ворот" Марка Розовского.
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