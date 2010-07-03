Серебренникову не предъявляли новых обвинений – адвокат

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Защита режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела о хищении бюджетных денег у министерства культуры отвергает предъявление им новых обвинений и возбуждение в отношении них новых дел.

"Никаких новых дел, новых обвинений в отношении Кирилла Серебренникова нет", – заявил адвокат Дмитрий Харитонов, передает ТАСС.

Адвокат Софьи Апфельбаум сообщила, что ей неизвестно о действиях следствия, выходящих за пределы основного дела "Седьмой студии". Поскольку оно сейчас находится в суде, никакое другое дело из него не может быть выделено, и новых обвинений также не может появиться.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о незаконной банковской деятельности возбуждено против трех свидетелей по делу "Седьмой студии" (Валерия Синельникова, Дмитрия Дорошенко и Валерия Педченко). По версии следствия, они обналичивали бюджетные деньги для "Седьмой студии".