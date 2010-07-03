Свидетели по делу "Седьмой студии" стали подозреваемыми

Уголовное дело о незаконной банковской деятельности возбуждено против трех свидетелей по делу "Седьмой студии", сообщает Агентство "Москва". Это Валерий Синельников, Дмитрий Дорошенко и Валерий Педченко.
По версии следствия, они обналичивали бюджетные деньги для "Седьмой студии". Синельников заявлял в суде, что с 2011 года был посредником при обналичивании бюджетных средств министерства культуры для "Седьмой студии" и обналичил порядка 25 миллионов рублей.
Фигурантами дела являются художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывший генеральный директор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Никто из вышеперечисленных свою вину не признал. Все они находятся под подпиской о невыезде.
По данным следствия, Серебренников придумал и разработал проект "Платформа" для развития и популяризации современного искусства. Минкультуры выделило на проект более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. В итоге работники созданной "Седьмой студии" завышали сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий.
8 апреля суд изменил меру пресечения Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде. Аналогичное решение принято в отношении других фигурантов дела "Седьмой студии" – Софьи Апфельбаум и Юрия Итина.
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